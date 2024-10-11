李強老撾晤佩通坦　加快推進中泰鐵路建設

中國國務院總理李強周四（10日）在老撾萬象出席東亞合作領導人系列會議期間，分別會見泰國總理佩通坦和柬埔寨首相洪瑪奈。李強表示，中方願與泰方加強發展戰略對接，積極做好政策溝通，加快推進中泰鐵路建設，促進產業融合發展，深化產業園區、數碼經濟、新能源汽車、光伏等領域合作，更好助力各自經濟轉型升級。

李強表示，中方願與泰方進一步弘揚傳統友好，加強戰略溝通，拓展互利合作，推動中泰命運共同體建設不斷走深走實；同時高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加快推進區域經濟一體化建設，加強多邊協調配合，共同維護地區和平穩定發展。佩通坦稱，願與中方進一步密切高層往來，促進經貿、農業等領域互利合作，深化人文交流，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪。泰方亦願與中方加強在東盟、瀾湄合作等多邊框架內的溝通協作，共同推動貿易和投資自由化便利化。

與洪瑪奈會面期間，李強表示願與柬方深化戰略互信，推進互利合作，持續充實中柬「鑽石六邊」合作架構。中方也願與柬方加快推動共建「一帶一路」倡議同柬「五角戰略」對接，共同落實新版中柬命運共同體行動計劃，並加快制定「工業發展走廊」合作規劃，加緊開展中柬鐵路前期工作，積極推進「魚米走廊」建設等。洪瑪奈則指，願持續深化農業、能源、投資、基礎設施建設、人文、旅遊等領域合作，加強執法安全合作，聯合打擊網賭電詐等跨國犯罪活動。