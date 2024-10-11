台幻影戰機墜毀1個月　空軍斥巨款打撈

台灣空軍第二聯隊編號2047的幻影2000戰機，上月10日晚間於新竹基地西南19海里處墜毀，機師謝沛勳及時彈射獲救。事發1個月後空軍完成招標，將斥資4,669萬（新台幣，下同，約1,144萬港元）委託民間公司打撈失事戰機，並釐清事故發生原因。

謝沛勳於上月10日晚上8時05分駕駛戰機，自新竹空軍基地起飛執行夜航訓練，當晚8時35分返航時，謝反映戰機動力失效，隨即彈射跳傘，戰機約在苗栗後龍西方20公里處墮海。謝當晚獲救起，經送醫檢查無大礙。空軍事故後下令同型機停飛進行「天安特檢」，於9月24日由空軍二聯隊聯隊長潘東櫸少將親自率領，同乘一架雙座型幻影2000戰機升空，宣示恢復戰訓任務。

為進一步釐清事故肇因與過程，軍方確定將戰機的機體、黑盒打撈作業以招標形式進行。根據政府採購網決標資訊，空軍以6,000萬元（約1,470萬港元）經費進行公開招標，價低者得。其後有2家民間廠商投標，最終由銓日儀企業有限公司得標，全案自今年9月至12月31日實施。