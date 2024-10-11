雙十節30架解放軍機艦擾台　陸批賴清德宣揚分裂主張

賴清德周四（10日）發表上任後首個雙十節演說，重申兩岸互不隸屬，中國無權代表台灣，並提出「四個不變」。大陸國台辦批評他編造「台獨」謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。台國防部周五（11日）公布最新解放軍動態，周四上午6時至周五上午6時，共計30架次軍機和軍艦擾台。

據通報，上述期間有20架次軍機出海活動，其中13架次逾越中線，進入台灣北部及西南空域，另有10艘軍艦持續在台海周圍活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。台國防部另公告，大陸周四晚9時50分，於四川西昌衞星發射中心發射運載火箭，其飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區沒有危害。

大陸國台辦發言人陳斌華周四指出，賴清德在講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，充分表明他頑固堅持「台獨」立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。台灣陸委會反駁稱，大陸國台辦和外交部等扭曲事實、惡意批評賴清德雙十節談話，呼籲陸方實面對台灣主流民意，理性處理兩岸關係。