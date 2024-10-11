社協指插錯鼻胃喉事件不能接受　事件反映醫學院訓練有需要加強

東區醫院一名76歲男病人的鼻胃喉管，被錯誤放入支氣管，被輸藥灌肺部，要入深切治療部留醫，事故疑一名實習醫生對X光片解讀及判斷錯誤導致。社區組織協會幹事彭鴻昌今日(11日)在電台節目表示，對事件的結果不能接受，但認為有關情況可以理解，不能太怪責實習醫生。他稱，醫科生在醫學院的訓練有X光片解讀及判斷，但要到實習才能累積臨床訓練。

彭又稱，事件在10月發生，估計是第二個實習培訓期剛開始，可能剛轉到有關病房，剛接觸這類X光片而經驗不足。事件反映醫學院訓練有需要加強，在進入新工作場景前是否有充足的基本資料，在剛執行醫療職務時，又是否有資深醫生督導。他又稱，由較資深醫生覆檢所有需要插鼻胃喉及X光檢查的病人，確是最好做法，但以醫管局目前的人手狀況，尤其中層大量流失，要做到全面覆檢有一定困難。

醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一個電台節目表示，應檢視醫科畢業生的培訓及每個臨床部門的督導機制是否良好，以保障醫生有問題時可以尋求協助，督導的監督緊密程度要調節，逐步放手，確保實習醫生能學習，病人又安全。林又稱，不能出錯便怪責前線，上級主管應知道實習醫生的能力水平，初時要看緊些，但不應一刀切全部需要覆檢，否則實習醫生不能成長。