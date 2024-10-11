強烈磁暴下多地現極光　台專家警告恐影響通訊等系統

太陽周二至周四（8至10日）先後發生5次明顯爆發活動，發出的強烈耀斑對地球的磁場產生顯著影響，多地因而出現極光美景。台灣前氣象局長鄭明典周五（11日）警告，G5強烈磁暴正在發生中，將影響無線電通訊、衞星定位、電力系統和太空船作業系統。

台灣中央氣象署周四發布磁暴特報，預料影響將長達54小時。鄭明典表示，預料影響包括管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衞星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。此外，電力系統亦可能受影響，於高緯度地區有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。

據預測，周四晚至周五晚可能出現大地磁暴，如無新的爆發活動出現，周六（12日）可能會出現小到中等地磁暴，隨後逐漸恢復平靜。受強烈磁暴影響，美國、澳洲、英國、中國、日本等地出現極光，將夜空渲染成夢幻顏色。國家空間天氣監測預警中心提醒周四晚起，尤其是周五凌晨至周六凌晨，中國北部有機會出現較明顯的極光，部分地區甚至有出現紅綠複合極光的可能。