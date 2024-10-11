重陽節祭祀人流減　衣紙鮮花店不見人龍　店主呻銷情跌逾三成

今日(11日)是重陽節，不少孝子賢孫趁假期拜祭先人。東網記者於早上十時左右到荃灣華人永遠墳場視察，大批孝子賢孫一大清早就帶同衣包、鮮花等祭品上山拜祭，但墳場內仍大致有序，未算擠迫。雖掃墓人士不乏長者，但秋風送爽，一眾「老友記」行畢斜路仍能談笑風生，相約「落山飲茶」。有市民表示今年重陽人流與往年相若，祭品亦沒有特別加價。亦有市民指今年「燒味斬料」特別貴，買祭品花費較以往多近一倍。

一早上山拜祭先人的黃先生，笑言「老婆仔女未瞓醒」，每年都會獨自拜山。他表示，今年掃墓人流與往時差不多，不少人會於中午、下晝才來到。他花了兩三百港元買生果、雞等祭品，較以往「貴咗十幾廿蚊左右」。

鄭先生與家人一同到場祭祀先人，花了過千元購入祭品。他表示「以前平啲㗎，依家燒肉、雞個啲貴咗」，而一般紙祭品價錢就差不多。不過他認為燒味是祭祀的「梗局」，「買貴啲可能(品質)會靚啲」，希望先人可以享受到更好的祭品。

梁小姐清明節亦有到來拜祭，今次就花近一千港元買衣包、紙紮，表示「唔覺貴咗喎」，認為價錢尚可接受。至於重陽節連周末的三日假期，她就未有特別安排，因為自己仍要上班，今日特地請假與家人來祭祀。

衣紙、鮮花等祭品方面，記者到荃灣一帶了解銷情，發現有零星紙紮鋪生意不俗，但未見人龍。有紙祭品店主大呻生意「與以前冇得比」，銷情較往年跌三成幾，又指「平時排晒隊」，現在卻門可羅雀，只得零星顧客，更直指前景黯淡「無得做」。有花店店主同樣表示該區「以前打晒蛇餅」，惟去年開始生意大減，較疫情前少約兩成。

紙紮店店主林生指生意較去年最少跌三成多，以前「有人買緊嘢都有人排隊」，但經濟不景，市民祭祀開支亦減少，由以前約二百多港元減到約百多元，生意額亦隨之下跌，嘆謂「有咩辦法」。對於行業前景，他亦相當悲觀，「呢一行一定差㗎喇」，又指政府「又話環保又話剩」，加上現在「老一輩走嘅走」，年輕人又未必會拜祭，稱「邊有前景啫，退休就唔做㗎喇」。

花店店主陳太同樣認為生意無起色，與往年「一樣咁差」，較疫情前跌兩成左右。她表示，今年沒有加價，一般家庭大約花廿幾、三十港元買花，主要買菊花等祭祀類鮮花。她續指，以往店前的小巴站以往排滿上山拜祭的人龍，甚至「打晒蛇餅」，但今年就只得十多人在排隊，令買花人流亦大減。