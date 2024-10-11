新車故障兼漏水　剛買10天折舊近80萬人民幣

江蘇省蘇州市一名車主近日在網上發文稱，7月初花費215萬元（人民幣，下同，約239萬港元）購買一輛平治邁巴赫新車，但取車兩天就出現故障，送返店維修時，又發現副駕駛座頂部出現漏水等情況。車主欲換車，但店方提出10天折舊近80萬元（約89萬港元）。車主感到不滿，要求官方出面道歉，並賠償折舊價金額和退款，此事至今未解決。

該車主在蘇州元星平治4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）購買一輛全新的邁巴赫越野車，但隨後發現車輛中央控制發出異響，10天後送返店內維修，再發現漏水問題。車主在車頂覆蓋紅白藍帆布，駕駛外出時引起路人或其他司機關注。車主周四（10日）透露，自己提出換車時，4S店的估價是135萬元至150萬元（約150萬至167萬港元），令其無法接受。

車主事後曾多次打平治官方電話投訴，但近3個月過去，未收到任何道歉和解決方案，遂開始在網上發布照片維權。涉事4S店負責人周二（8日）表示，該車不符合包修、包換、包退的「三包」條件，但可討論修復賠損。平治客服工作人員則指，後續官方會有專人跟進，涉事車主若有需要，可直接致電客服反饋。