華廉價硬木膠合板激增　傳歐盟展反傾銷調查

英國傳媒周四（10日）報道，歐洲生產商近日提出申訴指來自中國的廉價硬木膠合板激增，相信大部分源自俄羅斯，而在俄烏戰事開打後，歐盟已禁止從俄羅斯進口木材。歐盟目前正對廉價進口膠合板展開反傾銷調查，可能加深中歐貿易糾紛。

歐洲業界表示，反傾銷調查對保護整個歐盟硬木膠合板價值鏈至關重要，價格不公的中國進口產品顯然使用歐盟已禁止的俄羅斯木材，這威脅許多歐洲企業的生存和就業。英媒指，今次調查是歐盟上周對中國進口電動車徵收額外關稅後展開的。為防止企業在調查期間通過囤積貨物逃避關稅，歐盟將首次採用新的規則，調查可能需要近一年的時間，而相關的進口中國商品必須在歐盟邊境登記。若歐盟決定徵收關稅，會追溯執行。

分層硬木膠合板由山毛櫸、樺木和白楊等樹木製成，重量輕、經久耐用，可用於屋頂、牆壁、地板、傢具、汽車和船舶。膠合板產品能夠承受極低的溫度，也可用於超冷液化天然氣油輪的船艙。歐盟的膠合板主要生產國是波蘭、芬蘭、法國和波羅的海國家，該行業僱用了1萬人，歐盟早前發現從哈薩克和土耳其進口的樺木膠合板含有俄羅斯木材，已對相關它們徵收關稅。