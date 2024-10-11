打擊長假期公共運輸相關違例　發逾2萬張違泊告票及拘3的哥

因應十一長假期，為提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗及維持交通暢順，執法部門於9月26日至10月10日期間，展開為期兩周代號名為「駒始」的行動，以打擊涉及公共服務車輛，尤其是的士的違規行為及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。

整個行動中，警員針對的士違規行為，共拘捕了三名本地男子(33至54歲)，以及發出了46張傳票，主要涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。除此之外，為保障乘客安全，執法部門於行動中，就公共服務車輛違規事項一共發出1,655張違例行車定額罰款告票，並將41輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛拖往扣留中心作進一步檢驗。

另外，警員就導致交通阻塞的違泊車輛，特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊行為進行嚴厲執法，一共就違泊相關的事項發出22,377張違例泊車定額罰款告票，並拖走7輛嚴重阻塞交通的車輛。除執法行動外，警員亦在各區進行教育及宣傳活動，向市民及訪港旅客派發1,605件紀念品及3,484張宣傳單張，以提高市民及訪港旅客對相關罪行的認知及警覺性。