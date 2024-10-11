虛構政府津貼計劃呃長者裝濾水器　主謀及共犯被捕　涉款17萬元

上周六(5日)，執法部門收到一名69歲女子報案，指一名騙徒掛上濾水器公司的職員證，上門游說她安裝濾水器，並聲稱此為政府針對長者健康的計劃。騙徒精心設計騙局，又附上濾水器的說明書，指該些濾水器既健康又節能，屬高智能產品，每個售價僅3,000港元，並會獲政府全額津貼安裝濾水器的費用。

當騙徒誘使長者簽訂所謂的同意書後，便會安排另一名騙徒安裝濾水器，以降低長者的戒心。當受害人持同意書向政府部門申請退款時，方知自己墮入騙局。

警員翻查大量閉路電視影片及進行情報收集後，前日(9日)及昨日(10日)分別於黃大仙和屯門拘捕38歲主謀及其65歲共犯。

調查顯示，案中主謀負責搜集資料，走訪港九新界的公共屋邨，尋找目標長者；他收取款項後，再將受害人的名單和居住單位交予共犯，由共犯假扮技工，帶同工具上門提供安裝服務。當長者見到有人跟進濾水器安裝，便容易信以為真。另外，騙徒會故意在下午3時至晚上7時的時段接觸長者，相信是覷準他們的家人正外出工作，容易得手。

根據調查，騙徒干犯新界及九龍至少50宗同類型騙案，涉款高達17萬港元。行動中，警員在主謀的居所檢獲19支濾水器、假濾水器公司職員證、假宣傳單張及所謂的同意書；另於共犯的住所內，檢獲濾水器安裝工具及約1萬港元現金等。兩名被捕人士報稱無業，現正被扣留調查，不排除他們涉及更多案件。

調查人員強調，政府現時未有任何相關部門為公屋單位或長者住戶安裝濾水器。騙徒手法層出不窮，市民應該多加提醒長者，任何上門的家居設備安裝或優惠服務，均需要向家人求證核實，切勿胡亂讓人入屋，免招損失。