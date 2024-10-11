台美就共同研製武器展開對話　解決軍售交付延誤

台灣駐美代表俞大㵢日前接受美媒專訪時指出，為緩解美國對台軍售交付延誤問題，台美已開始就共同生產及研發武器展開對話，目前討論的方向是在台灣生產或組裝對美採購的軍備，讓台灣成為軍事供應鏈一環。

美台商業協會（USTBC）上月發表報告，指拜登政府前年以來對台軍事援助逐年下降，美國自2021年起對台灣軍隊現代化的支持也減弱。俞大㵢對此不以為然，指出拜登政府已宣布16次對台軍售，軍售總額較低是因台灣改變防衞策略，更注重不對稱戰力，而非大型載台；又指無人機較小沒那麼昂貴，但在現代戰事中非常實用。

俞大㵢承認，基於供應鏈問題及一些技術性狀況，如需以台灣規格製造某些載台，確實面臨美國武器交付延遲。他希望在聯合生產及開發軍備方面取得進展，或讓台灣開始自行生產一些所需的美規武器。他又指解決美國對台軍售交付延誤是持續的過程，但強調台美密切開展合作。

美國國防部周四（10日）另公布，新成立的「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）周一至周二（7至8日）在夏威夷檀香山舉行首屆會議，由成員國的軍備主管參與，旨在加強國防產業韌性，台灣國防部軍備副部長徐衍璞也有出席。