台北地檢署再提訊兩被告　鼎越開發前董事長續羈押

台灣威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎涉京華城弊案被羈押，日前不服提抗告，法院重開羈押庭，認為他對行賄金額及範圍未全部透露實情，裁定繼續羈押。台北地檢署周五（11日）再度提訊朱亞虎和在押的台北市前副市長彭振聲，囚車上午抵達地檢署，兩人面對台媒詢問均無回應。

檢方至今已對7名涉案人員聲請羈押禁見獲准，包括台北前市長柯文哲、彭振聲和朱亞虎等人。朱亞虎遭檢察官聲押禁見獲准後提起抗告，台灣高等法院撤銷羈押裁定，發回更裁。台北地方法院周三（9日）深夜重開羈押庭，周四（10日）凌晨裁定朱亞虎羈押禁見。

柯文哲除涉京華城弊案外，他在競選台灣總統期間的競選總部亦涉政治獻金假帳風波。台北地檢署周五指揮調查局北機站約談民眾黨秘書長周榆修、發言人戴于文等10多人作證，將視情況決定是否移送複訊。民眾黨指摘，司法機關幾乎全面清算，製造風聲鶴唳的恐怖氛圍，但該黨絕不退縮妥協；又稱有義務配合調查，但質疑檢調大規模約談的原因。該黨呼籲調查部門依證據辦案，切勿踰越偵查必要範圍，否則令司法公信力再受重創。