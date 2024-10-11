過去一周錄218宗網購騙案　每10宗有1宗與訂購食物相關

騙徒手法層出不窮，買外賣隨時亦墮入陷阱！過去一星期，執法部門共錄得218宗網上購物騙案，其中訂購食品的相關案件佔22宗，即是部門每收到10宗網購騙案求助，便有1宗與訂購食物有關。部分騙徒借假訂餐網站等欺騙市民。港府提醒，付款先查證商戶資料，亦要留意食物運輸過程所需時間，及期間保存的溫度，避免食物中毒。

港人工作忙碌，每月「朝9晚6」工作，鮮有機會自己煮食。新冠疫情後，外賣送餐服務逐漸成為新常態。有騙徒假冒網店誘使顧客訂購食物，付款後封鎖聯繫，最終受害者只好捱肚餓，但不止瘦身，「連荷包都瘦埋」。

食物安全中心與執法部門建議市民，訂購外賣食物前先查核商戶資料；在付款之前應使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入電話號碼、銀行帳戶號碼、社交媒體帳號等信息來評估風險；如有任何懷疑，應立即終止交易，而為確保食物安全，網上訂購外賣食物，應精明選擇可靠的商戶，並了解運送食物的時間及溫度控制。

中心又提醒市民，在光顧跨境餐飲代購及配送時須小心謹慎，留意配送食物的運送時間及溫度控制。如餐飲配送的路程遙遠，一旦食物的儲存溫度和運送時間欠佳，食物容易在運送過程中變壞。一般情況下，熱食在運送途中應保持於攝氏60度以上；冷食則於攝氏4度或以下，否則烹製好的食物如置於室溫不超過兩小時，可放入雪櫃待用；熟食如置於室溫超過4小時，便須棄掉。