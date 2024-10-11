世運香港巡迴賽明日上演 包括啦啦操武術等 嘉年華今起有得玩

首屆世界運動會香港巡迴賽由明日(12日)起一連兩日舉行，包括11名香港代表在內，逾30世界各地精英運動員將雲集香港，參與啦啦操、自由式輪滑及武術比賽，競逐11個明年在成都舉行的第12屆世界運動會資格。主辦單位今日(11日)率先在西貢及烏溪沙之間休憩場地舉行巡迴賽嘉年華，市民可參與劍擊、攀石試玩、特色文化及創意遊戲等。

一連三日在西沙GO PARK舉行世界運動會巡迴賽嘉年華今日開始，相信因應近期熊貓熱潮，嘉年華設有「熊貓世界」，擺放75隻由回收膠樽和廢紙製成特色造型熊貓，當中包括1隻約2米高的大熊貓，以及其他熊貓寶寶。主辦單位提到，裝置是由香港本地藝術家安泰與學生設計，每隻熊貓均具運動及香港特色，凸顯香港舉辦世界運動會巡迴賽的訊息。

另外，嘉年華設有運動遊戲攤位、劍擊、攀石、板網球、匹克球與足球試玩體驗及香港地道食品攤位，並有武術、啦啦操和音樂表演。嘉年華亦邀請多個本地及內地品牌提供特色美食及飲品、香港地道小食和四川成都文旅文創產品，加上提供足球課程和新興運動課程如板網球及匹克球班。

大會將在嘉年華期間提供穿梭巴士服務來往沙田和西沙GO PARK，嘉年華門票現可於網上免費索取；「世界運動會香港巡迴賽2024」比賽門票已公開發售，售價由180至280港元不等。