境外間諜機關頻網攻　華閒置網絡設備成洩密後門

國家安全部周五（11日）發文指，國安機關近年工作發現，境外間諜情報機關頻繁針對中國閒置和棄用的網絡設備發起網攻，令部分網絡設備成為失洩密的「後門」，嚴重威脅中國網絡安全和數據安全。

國安機關在工作中發現，某單位伺服器棄用後仍搭載於訊息化機房內，給了境外間諜情報機關可乘之機。境外間諜情報機關通過網絡掃探予以控制，進而實施內網滲透，將棄用伺服器作為跳板大肆實施網攻活動。另有國內攝像頭監管平台曾遭受境外網攻，分析顯示其管控平台伺服器記憶體有轄區內大量用戶攝像鏡頭的用戶名和密碼，建成後一直處於閒置狀態，長期通電運行卻無人管理，存在長期未維護、系統版本過低、數據庫漏洞等高危風險。境外間諜情報機關如通過遠程設備控制該平台，便可操控相關攝像鏡頭觀測，伺機竊密。

此外，某生產企業委託第三方為其開發的系統存在異常流量傳輸。查驗後發現，該公司為便於系統維護，私自向外映射了多個端口，長期未關閉。境外間諜情報機關通過掃探映射端口，利用遠程桌面方式登錄該公司某系統伺服器，實施端口掃描、爆破等網攻活動。