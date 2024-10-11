塌電視牆砸死貓　貓主冀裝修公司道歉承責　賠償金捐動物機構

本周二(8日)貓主Chris在網上發文，透露為給愛貓阿布一個舒適環境，早前透過裝修公司在客廳安裝一幅電視牆，詎料疑因未有安裝足夠螺絲致整幅倒塌，愛貓更因此死於非命，認為禍首源於裝修公司的失誤，對愛貓枉死難以釋懷。至本周三(9日)凌晨，該裝修公司高層解畫，指師傅已致歉並提出賠償，及後3度鞠躬向客戶致歉。

至今日(11日)，貓咪阿布的爸爸Chris發表公開信，指出貓咪的不幸離世令他及其家人極度傷痛。他首先指出，裝修公司負責人早前的電視訪問，是完全不負責任的做法。由事故至今，連阿布也完成火化，可是也等不到裝修公司負責人的一句道歉，他也沒有收到該裝修公司發出的任何正式道歉。試問連一句道歉也欠奉，實在難令貓主相信他們對事件的重視，更加無法彌補貓主對失去阿布的傷痛。因此，Chris要求裝修公司作出正式的書面道歉，並將道歉信在報章、公司網站及公司社交媒體上刊登，公開承認他們的責任。

其次，裝修公司在電視訪問中，一直強調無法承擔全責，Chris指出如果一間提供一條龍服務：作為負責設計、施工同監工的裝修公司，為什麼裝修公司可以說無法對這次事故負上全責？即使該公司把責任推卸給個別員工或外判人員，這也是該公司的內部處理問題，裝修公司對事件實在難辭其咎。為此，Chris要求裝修公司提供一份全面報告，詳細解釋此宗悲劇的原因，究竟是設計問題、施工失誤，還是兩者俱備。

Chris還澄清，其目的並非追求金錢賠償，而是希望事件能獲公平解決，防止類似悲劇發生。既然裝修公司認為有必要賠償，因此他要求全數退回裝修費用，並把該筆費用以阿布的名義捐贈予指定慈善動物機構，為有需要的人或動物提供幫助。Chris希望裝修公司可以公開正面回應他的要求，並以今次事件作為教訓作出改善，避免悲劇再次發生。