台政府總預算遭立法院攔下　朝野擺「和解飯」

台灣明年度的中央政府總預算已遭國民黨和民眾黨團四度擋下，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰周五（11日）邀朝野黨團幹部餐敍近兩小時，希望化解僵局。但國民黨團總召傅崐萁表示，對於此次飯局非常遺憾，行政院還沒學習尊重民意。惟卓榮泰指，這是一個營養午餐，氣氛相當不錯，盼望大家快樂地往前走。

立法院會周五繼續進行對卓榮泰施政報告的質詢，國民黨立委李彥秀關切，朝野和解飯的結果是否在預料當中，質疑已破局沒有共識。卓榮泰回應稱，此次餐敍結果是從好的方向開始，希望能啟動新的朝野協商過程，「快樂的人看到希望、憂慮多的人看到遺憾」。他認為，沒有一件事剛開始談就有結果，餐會上充分了解雙方立場，也表達過很多次原則性問題，面對面交談是非常寶貴的經驗，可繼續往下發展。

惟民眾黨團總召黃國昌認為結果令人遺憾，本以為行政院利用餐會提出具體解決方案，但會上除了聽到民進黨團幹部重新回到上會期法案通過前所說的話，重新說一次，至今沒有聽到具體方案。國民黨團亦指，對此次餐敍無法達成具體共識高度遺憾，如行政院不拿出具體且合法、合理的解決方案，總預算案也將持續暫緩列案，表達對行政院最強烈的抗議，直到對方拿出解決方案為止。