李強晤黃循財　願加強戰略溝通協調

中國國務院總理李強周五（11日）在老撾萬象出席東亞合作領導人系列會議期間，會見新加坡總理黃循財。李強表示，中方願與新方加強戰略溝通協調，堅定支持彼此維護核心利益，持續築牢政治互信基礎，把握好中新關係的正確方向。

李強指出，明年中新將迎來建交35周年，中方願與新方以此為契機加強發展對接，雙方要拉緊經貿紐帶，積極發掘更多利益聯結點、合作增長點，拓展先進製造、數碼經濟、人工智能等前沿領域合作，深化教育、文旅、青年、地方交流合作，更好促進共同發展。中方願與新方加強多邊協調配合，堅持開放包容，堅定促進貿易投資自由化便利化，加快推進區域經濟一體化進程，共同維護亞洲和平穩定發展。

黃循財表示，新方堅定奉行一中政策，反對「台獨」，不會被「台獨」勢力利用。新方願與中方密切高層交往，持續增進互信，推進經貿、數碼經濟、第三方市場等領域合作，密切人文交流。新方支持中方加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA），願與中方保持國際多邊事務溝通協調，共同反對保護主義，為促進地區和平、穩定和繁榮作出更大貢獻。