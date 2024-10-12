行會成員促港府提振經濟　北上風潮下本地商戶需變陣求存

政府將於本月16日發表新一份施政報告，行政會議成員林健鋒今早(12日)在電台節目表示，近幾個月有很多利好消息，政府取消樓市「辣招」，加上適逢減息周期開始，銀行處理貸款及樓市按揭積極，市場氣氛及交投量亦有改善，股市方面亦受惠於中央公布多項有利經濟發展的措施，投資者及市民對經濟本港重拾信心。

林健鋒認為，本港經濟目前發展勢頭為5年內最好，由於經濟結構改變，香港不可再單靠傳統的優勢及光環，歐美和其他新興市場仍然重要，目前是時候轉變推出一系列變革，以振興經濟和激活市場，進一步鞏固投資者和市民對香港的經濟信心。他建議香港出口信用保險局檢視出口保險措施，開發更多銀行等領域夥伴，為市場提供全面信貸風險評估。兩地修訂CEPA協議，「港資港法」及「港資港仲裁」等措施實施後，預期會有更多外企來港註冊。

另一名行政會議成員陳健波則認為，新的CEPA協議放寬香港不同領域進入內地的門檻，包括保險以及香港服務提供者設立的外國銀行分行，可以從事銀行卡業務等。陳認為措施屬利好消息，本港衍生工具有良好風險管理，認為擴大准許投資產品，有助資金流入。即使資本投入較少的中小型公司都有機會可以做到，期望兩地再進一步合規互認。北上消費大趨勢將不會改變，本地商家為免被淘汰，必須主動變陣，例如加強香港特色和走高端路線。