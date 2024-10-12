專家料12月進入流感高峰期　新冠破壞力及嚴重性愈來愈低

季節性流感是常見由人類季節性流感病毒引致的呼吸道感染，香港大學內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅今早(12日)在電台節目表示，流感或新冠感染可能在冬季回升，當中流感高峰期料於12月開始出現。現時流感或新冠感染均處於較低水平，但他預計，冬季流感爆發可能比新冠更嚴重。

孔繁毅強調高危人士、兒童和醫護，務必按時接種疫苗，提高免疫力，減低感染和重症風險，最好10月就應開始接種流感疫苗，最遲不要超過12月。他亦提到，幼童如害怕注射式疫苗，亦可選擇噴鼻式，兩者效用相若。但他不建議孕婦、免疫力低的人士、對疫苗成分過敏者，以及患哮喘的兒童使用。

新冠病毒方面，孔繁毅表示目前雖仍處較低水平，但病毒傳染性仍高，隨着社區抗體和免疫力下降，預計冬季會出現小高峰，新冠傳染性雖高，破壞力及嚴重性已愈來愈低，每次高峰規模都有所縮小。目前本地流行的變種病毒株是「KP.2」，政府計劃11月引入針對JN.1變種的mRNA疫苗，若上次感染新冠已超過半年，或上次接種疫苗超過半年的高危人士，可以在新疫苗來港時接種加強劑。

另外，本港登革熱個案近日有增加，孔指出，隨天氣變化較多個案出現，現時本港未有登革熱的疫苗及藥物，呼籲市民做好預防，避免到草叢多的地方及清理積水。