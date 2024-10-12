冀提升本港國際航空競爭力　運輸局稱關鍵在羅致人才

運輸及物流局局長林世雄表示，民航服務是一項持續增長的產業，未來有相當大的發展潛力。要保持香港的國際航空樞紐地位，必須提升競爭力，其中最關鍵的是人才。三跑道系統將於今年底前投入服務，加上「機場城市」願景下的各個發展項目相繼落成，香港航空業正是用人之際。

林世雄在網誌表示，過去一個月出席了兩個不同的青少年活動，向適齡工作的年輕人推介香港的航空事業發展前景，並鼓勵中學生把握在學時間發掘志趣。他指出，要保持香港的國際航空樞紐地位，必須提升競爭力，其中最關鍵的就是人才。當局轄下的「海運及空運人才培訓基金」，一直致力為航空、航運及物流業羅致人才，提供培訓機會。

他提到，國家發展迅速，有「神舟」載人任務飛船，亦有用來探測月球的「嫦娥號」和「天宮」太空實驗室，還有能潛入深海7000米的「蛟龍號」，現在本土出產的載荷專家亦獲選為預備航天員，形容「上蒼穹、下深海」對香港學生已不再是夢，而是透過努力奮鬥就有機會達成的目標，寄語年輕人不要停下步伐，要多看世界。