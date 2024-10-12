議員稱低空經濟非「洪水猛獸」　促政府研究法規及技術標準

新一份《施政報告》下周三(16日)公布，議員陳克勤今日(12日)在電視節目表示，預期施政報告的重點是經濟發展，在傳統產業外還有新興經濟模式，認為討論較熱烈的低空經濟並非「洪水猛獸」，建議政府研究相關法規和技術標準。他又建議發展新能源經濟，例如設立綠色燃油加注中心，吸引船隻和飛機，鞏固香港航運業地位。

陳克勤指出，低空經濟並非大家想像中遙遠，而直升機亦是低空經濟的一種，舉例指廣州已經有直升機可以到香港，認為未來河套區兩地的物流運輸可以使用無人機、離島觀光旅客亦可使用無人機或直升機。有見社會憂慮香港人口及高樓大廈密集，他建議，就低空經濟長遠發展而言，政府可在北部都會區、河套區建立相關設備，為行業和運輸進行配套準備。

他強調，低空經濟並非「洪水猛獸」，推動低空經濟雖然有困難，但只要從技術和法律法規拆牆鬆綁，相信能行得通，並可借鑑鄰近深圳和廣州的經驗。他提到，近日與政府就相關議題開會，當中有創科、物流等相關部門參與，他指出牽頭部門需要考慮清楚，因目前行業已經很成熟，鄰近深圳亦有相關企業，認為兩地如何合作才是重點。

另外，陳克勤又建議政府發展新能源經濟，三中全會指香港需鞏固提升為航運物流中心，而未來貨船將使用綠色燃油、目前飛機到歐洲至少需要使用2%綠色燃油，若香港能夠供應綠色燃油，將帶來可觀的生意。他續指，香港現時有提煉綠色燃油的技術，建議可與內地合作，成立綠色燃油加注中心。