深圳最大水族館十一長假逾10萬人入場　人造鯨鯊捱批

廣東深圳最大水族館「小梅沙海洋世界」十一長假首日起試業，7天假期共接待超過10萬人次旅客到場參觀，附近酒店也出現訂房爆滿的情況。惟有不少遊客參觀後發現，館內鯨鯊並非活體，而是人造機械魚，不滿自己支付240元（人民幣，下同，約266港元）購票入場，竟是參觀假魚。園方曾解釋，活體鯨鯊已禁止交易，館內人造鯊耗資數百萬元打造。

上周二（1日）在水族館試業首日，吸引大批遊客購票入場參觀，該景區在十一長假期間日均接待遊客人數超過1.5萬人次。惟當日有遊客在參觀後發文稱，園內的分流措施不到位，購買礦泉水要排隊一小時，自動售賣機售磬也無即時補貨，整個場館十分混亂。另有網民表示，場館不夠大，連鯨鯊都是人造的，下午已有遊客在現場大叫退票。

資料顯示，水族館佔地面積達6.02萬平方米，水體總量達4萬立方米，號稱是深圳最大的海洋公園。惟有網民發文稱，館內一覽無遺，很快參觀完。上周六（5日）也有遊客在參觀後表示，展館內指示牌很少，也缺乏專業引導員，整體感到失望。另有遊客表示，海洋動物的表演簡單敷衍，讓人覺得不值票價。