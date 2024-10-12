重陽節福田口岸23萬人次出入境　恢復通關後最多

周五（11日）重陽節是香港公眾假期，內地當日並不放假，不少港人趁機北上消費遊玩，廣東深圳市各口岸大排長龍。深圳出入境邊防檢查總站周六（12日）發布統計數據顯示，周五經皇崗、福田口岸和福田保稅區一號通道出入境人員達30萬人次，包括17萬人次入境內地。其中福田口岸出入境旅客有23萬人次，入境內地佔13萬人次，兩項數據再破疫情後恢復通關以來單日出入境客流量紀錄。

皇崗邊檢站相關負責人表示，周五在香港和澳門地區均放假一天，又適逢周末形成3天小長假，連日來持續出現入境客流高峰。從周四（10日）下午2時至周五凌晨，皇崗、福田口岸均迎來港澳居民集中入境高峰態勢，客流呈現出多波次、多時段、跨度長等特點。尤其24小時通關的皇崗口岸在深夜和凌晨入境客流明顯增多，查驗量是周末夜班隊的兩倍。

自周五清晨開始，皇崗、福田口岸入境大廳相繼湧現大批港澳居民扶老攜幼，手持鮮花、祭品和香燭到深圳或珠三角登高祈福、祭掃祖墓、賞菊踏秋等。福田口岸壓力大，入境客流集中高峰持續至當日下午2時才趨於平穩。皇崗邊檢站提醒民眾，周六和下周日（13日），皇崗、福田口岸出入境客流仍將持續高位運作。