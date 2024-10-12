調查指逾3成半學生曾受欺凌　7成教師曾發現相關行為無處理

校園欺凌隨時釀成悲劇。香港幼兒教育及服務聯會於今年7月進行了一項網上調查，收到合共逾500名高小生學、家長及教師回覆，結果有⁠超過3成半學生報告曾遭欺凌，當中有4成受害者表明希望報復，更有⁠1成7學生曾考慮過自殺。受訪教師中，⁠近7成表示觀察到課堂上存在欺凌行為，但由於時間限制，且對如何處理這些問題缺乏了解，令欺凌情況並未得到解決。

香港幼兒教育及服務聯會總幹事程德智引述研究指，欺凌的受害者有機會發展出嚴重心理問題，包括自尊心低下、抑鬱，嚴重者更會有自殺的念頭。早於2017年，經濟合作與發展組織就有研究發現，72個國家及地區中，香港學童欺凌問題的嚴重程度屬全球之冠，受訪的5,000名香港學生中，有3成2曾在一個月內多次被朋輩欺凌。

他提到，曾有一名臉上有胎記的小學五女生，因為天資聰穎成為老師的寵兒，但卻被同學嫉妒而遭到嘲笑，更經常被同學偷走鉛筆和橡皮擦，情況持續一整年。最終這位被欺凌女學生告訴父母，再向校長投訴。雖然校長表明會調查此事，但卻未有任何進展，令家長感相當無助，更令女童情緒低落，不想上學，甚至表示不快樂，想自尋短見。另一個案例中 ，一名單親且性格孤僻的12歲男孩，被其他男生圍着嘲笑。雖然教師曾多次目睹有關情況，但當欺凌者離開後，教師亦隨後離開，原因竟是該名教師面對欺凌者時感到緊張。程續指，這樣或會令欺凌者更有恃無恐，而被欺負者缺乏社交，就會更被孤立，對學校更為恐懼及厭惡。

程德智又指，欺凌屬於故意、無原因的權力濫用，旨在對另一名兒童造成痛苦或困擾，且這種行為是反覆發生的。最常見的欺凌形式是言語騷擾，例如取笑他人和「改花名」。要處理欺凌問題，程認為學校和教師的角色至關重要。

他指出，教師應具備識別和應對欺凌行為的能力，並為受害者提供必要的支持。同時，家長也應該與孩子保持開放溝通，讓孩子可以跟父母分享感受和困擾。而學校則需要創建一個關愛、安全和快樂的學校文化，讓學生了解應對欺凌行為的方法，並⁠為教師提供培訓，讓他們識別欺凌行為再加以處理，亦可加入校內舉報機制，讓校內工作人員、家長、社工和學生私底下舉報任何欺凌、騷擾或暴力事件，制止問題惡化。