深圳路面塌陷封閉多車道　前一天檢測出地質異常

廣東深圳濱海大道部分路面周六（12日）塌陷，導致濱海大道隧道交通一度擠塞，特別在上班高峰期塞車更嚴重。事後各級應急、交通、地鐵等部門或單位派工作人員到現場緊急處置，預計晚高峰前可修復通車。應急管理部門表示，前一天檢測出地質異常，預判後提前放置圍擋。

深圳地鐵周六中午通報，濱海大道東往西方向深圳灣海韻公園附近出現地面局部塌陷，坍塌面積約50平方米、深度約2米，現場無傷亡及車輛受損，周邊建築未受影響。路段位於穗莞深城際前海至皇崗口岸施工段，該區域地處填海區，地質極複雜，地層上軟下硬，含沙層。當局前一日下午施工時已發現地質隱患，當晚啟動地層加固處理，詎料翌日上午在緊急處置過程中，局部注漿地段塌陷。

事發後，當局啟動應急預案，交通、交警、地鐵集團等部門赴現場處置，實施交通管制，濱海大道西往東方向封閉4車道。有關部門派約10輛田螺車施工，將水泥倒入塌陷區域，後續以墊鋼板的方式保障道路盡快恢復。截至周六中午己完成塌陷區域回填處理，目前同步進行現場監測及地質雷達掃描，在確保安全的前提下，預計當晚恢復受影響路段交通通行。對市民出行造成不便，深圳地鐵表示抱歉。