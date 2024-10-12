台東志航基地有人無機　8架F16V進駐解燃眉之急

台灣空軍近日分別從花蓮、嘉義調動8架F16V戰機進駐台東志航基地，解決第7戰術戰鬥機聯隊有人無機困境，並讓地勤人員提前接觸F16V維修作業。根據「鳳翔計劃」，志航基地將接收66架F16V，但供應鏈問題延宕交付，台灣空軍爭取首機第4季在美國出廠。

第7聯隊各層級領導幹部，陸續由第4、第5戰術戰鬥機聯隊出身的軍官出任，而上述兩個聯隊都是使用F16V。F16V尚未抵台前第7聯隊處於有人無機狀態，自去年11月F5E/F戰機退役後，志航基地僅剩隸屬空軍飛行訓練指揮部的勇鷹高教機，訓練新赴部隊的機師。維護工作均由漢翔公司人員負責，令第7修補大隊無機可修。由於台灣空軍140架F16A/B已全數升級為F16V，第4聯隊（駐嘉義）、第5聯隊（駐花蓮）日前各派出4架F16V赴志航基地，供第7聯隊先行訓練，並讓第7修補大隊學習及熟悉F16V機務維護作業，縮短日後F16V返台後所需的換裝訓練時間。

隨着空勤人員陸續報到，志航基地已成立首支F16V作戰隊（第44作戰隊），接替本來駐防的幻影2000戰機，執行空防及戰備任務。按照合約，美國應在去年開始向台灣交付F16V，但供應鏈及交機順序問題導致延誤，首機出廠時間一拖再拖。