涉國泰飛三藩市航班作滋擾行為　老翁抵美後被當地警方押走

一名國泰航空的男乘客涉嫌作出滋擾行為，在航班抵達美國三藩市後，被當地警察帶走。網上流傳片段顯示，一名操廣東話的老翁在國泰航班上，被美國警察鎖上手銬帶走，期間老翁聲稱自己80多歲，又高呼自己無犯法。國泰航空回覆查詢時證實事件，指基於有關行為危害飛行安全，已拒絕該名顧客搭乘國泰集團航班。

國泰表示，在周三(9日)由香港出發前往三藩市的CX872航班，因一名顧客在機上作出滋擾及影響飛行安全的行為，機組人員先後作出口頭及書面警告，並於航班抵埗後通報當地警方協助跟進，由執法人員陪同下機。事件中並無機組人員或顧客受傷。國泰強調，所有決定均以顧客及機組人員的安全為首要考慮，而基於有關行為危害飛行安全，已向該名顧客發出通知，拒絕其搭乘國泰集團航班。

此外，國泰昨日(11日)一班由大阪關西國際機場前往香港的CX595航班，起飛前因技術故障而延遲啟程，涉事的A350航機按照標準運作程序返回停機坪，由公司工程人員檢查。國泰強調，該技術故障與航機引擎無關，事後隨即安排另一架航機運作CX595航班，並已於今日(12日)凌晨2時49分抵達香港。在等候期間，國泰為顧客提供餐點，並為乘客提供航班的最新資訊及適切協助，又安排需於香港過夜的轉機顧客抵達香港後入住酒店。