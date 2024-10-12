九巴明起推「寵物巴士遊」　今率先邀動物關注組織攜寵試搭

飼養寵物在本港愈趨普遍，社會就攜帶寵物乘搭公共交通工具的關注日益增加。九巴將於明日(13日)起推出「寵物巴士遊」，每逢周六、周日及公眾假期，游走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣，並於今日(12日)邀請多個關注動物權益團體率先試乘。有狗主歡迎服務，認為可推動主人更常帶寵物外出遊玩。

九巴與開大旅遊邀請多個關注動物權益團體代表，包括香港愛護動物協會、香港拯救貓狗協會、大樹下善待動物庇護站等，一同試乘即將行走「寵物巴士遊」的雙層巴士，由荃灣出發前往沙田。狗主Nicholas與寵物甩甩一同試乘，他認為，相關服務有多條路線，例如往返馬灣的行程，為寵物主人提供多個出行選擇，亦有更多因素推動主人更常帶寵物外出遊玩。

此外，巴士上特別劃有「貓貓專區」，讓貓貓亦可一嘗乘巴士的滋味。貓主Rolan帶同寵物Soda試乘，他表示，今次是貓貓第一次乘巴士，牠表現好奇，在巴士上四圍張望。他認為，現在讓貓貓與主人一同乘巴士出遊是一種新體驗，不用為出行選擇煩惱。

「寵物巴士遊」將於明日起正式推出，每逢周六、周日及公眾假期，游走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣。寵物主人只要出發前，在九巴網上商店報名，即可與寵物登上巴士。九巴表示，將會收集參加者的意見，於未來推出不同「寵物巴士遊」。