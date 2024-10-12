憂取締劏房後居民無家可歸　團體促要有完善安置配套

新一份《施政報告》相信會提及有關取締劣質劏房的政策。劏房支援連線今日(12日)舉行「取締劏房方案論壇」，多個關注劏房的團體均表示，政府在推動取締劏房時，必須有完善的安置配套，避免居民流離失所。各團體亦對設立劏房最低面積有不同見解，但大部分均認為，應避免訂立過於寬鬆的最低居住面積規定，才可真正協助劏房戶。

劏房支援連線表示，不少參與論壇的街坊均擔心，劣質劏房被取締後，劏房租務市場的租金會大幅上升。連線期望政府善用現有過渡性房屋及簡約公屋，或是於市區設安置大廈，或用公屋單位等，以安置因劏房被取締而要迫遷的劏房戶。他們又強調，原區安置對居民十分重要，希望有助減輕居民重新適應社區環境所帶來的負面影響。

此外，大部分團體均認為政府需為受影響租戶提供搬遷津貼，以補償他們搬遷時帶來的額外開支，部分團體希望政府可以為無法即時安置的受影響居民提供租金津貼，以幫助受影響戶在私人市場租住適切居所。

至於劏房最低面積標準方面，大部分團體提出不少於7至14平方米，另有團體認為，最低面積標準應以人均居住面積計算，避免一家數口的家庭居於面積過低的住所內。