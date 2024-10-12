防煙門失蹤　雜物阻路　工廈隨時一鑊熟

工廈日久失修管理不善淪為都市炸彈。《東呼即應》收到報料，指荃灣橫窩仔街卓悅集團中心存在消防隱患。記者實地視測後發現，上址不但有走火通道堆滿雜物，有全層的防煙門更被拆走，且有石屎剝落。有地區人士指曾向屋宇署、消防處反映，但近一個月也看不到相關部門巡查。有專家則警告，若拆走防煙門，一旦發生火警，火勢迅速蔓延，影響逃生，業主或管理公司應盡快重新安裝。消防處接獲《東呼》反映後回應，指經巡查後發現大廈部分消防裝置有被阻擋情況，已向有關人士發出「消除火警危險通知書」，正按機制進行跟進及考慮採取執法行動。

隨着本地工業式微，不少工廠大廈轉型求變，經營Party Room、樓上舖等，無形中多了很多「街外人」出入，有工廈日久失修，防火措施令人關注。《東呼》近日收到爆料，指位於荃灣橫窩仔街的卓悅集團中心5樓及6樓樓層，存在各種消防隱患，租戶A小姐透露，由去年到今年，5、6樓的雜物一直堆放著，她曾要求業主清理，但對方態度非常不願意，結果雜物一直堆積，整個走火通道都堆滿雜物，連所有防煙門亦被拆。她續說，有單位出租作寵物酒店，又有兒童瑜伽班，若出意外寵物不會走火警，兒童都需要成人帶領逃生，擔心傷亡嚴重。

該工廈樓宇結構亦出現問題，《東呼》到場視察，目測現場有石屎剝落情況，樓宇內部的維修工作不理想。香港工程師學會消防分部前任主席鮑偉強分析指，相關地方其實存在不同的火警危險，包括走火通道有雜物阻塞，影響人們取消防設備救火；還有部分防煙門懷疑被拆走。至於樓梯間有天花石屎剝落，也可能涉及樓宇結構安全問題。

就這些情況，鮑偉強指大廈業主或其物業的管理公司和佔用人，都有責任保持走火通道暢通無阻，以及盡快維修那些防煙門，處理石屎剝落等問題，以保障其他人士的安全。拆走防煙門除了違法，一旦發生火警，煙火很容易蔓延，影響逃生。他建議使用人、業主或管理公司盡快找有資格的承建商，重新安裝防煙門。

工聯會荃灣區分區委員夏泳迦則稱，他們收到投訴個案後，一般會跟分區部門溝通，包括屋宇署、消防處，但這兩個部門可能積壓很多個案，上述個案至今近一個月，都未見巡查工作或回饋任何意見。他又批評通報個案後，部門往往未能即時執法及處理，期間一旦發生火警，牽連甚廣；而部門可能2至3個月才會巡查，他希望當局能改善。另外，即使相關部門發出「命令」要求業主還原部分設施，若業主沒有處理，又要再跟進，導致這些個案以年計。

消防處回覆《東呼》指，於今年10月4日曾派員巡查，發現大廈部分消防裝置有被阻擋等情況，正按機制進行跟進及考慮採取執法行動。亦發現有逃生途徑被雜物阻塞及防煙門被打開的情況，已向有關人士發出「消除火警危險通知書」，要求消除有關火警危險。消防處又指阻塞或者鎖上逃生途徑，首次定罪可罰款10萬港元，其後每次定罪可罰款20萬港元及監禁1年。如果限定時間內沒跟從「消除火警危險通知書」的規定亦可罰款10萬港元，並就罪行持續的每日另外罰款1萬港元。

屋宇署則回覆，由於無人應門，該署已張貼申請進入處所手令通知書，要求入屋視察，但未有人聯絡，正循法律程序入屋視察。涉事卓悅集團中心，截至截稿前仍未回覆。