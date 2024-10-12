暑期休會屆尾聲　梁君彥料議員於復會後為不同議題「把脈」

立法會的暑假休會即將完結。主席梁君彥指大會休會期間，不少委員會的工作仍然繼續，如召開公聽會等多次會議；研究政策事宜的小組委員會則跟進民生息息相關的議題；此外又趁機往內地進行職務考察，議會聯絡小組委員則盡地主之誼，接待訪港的外國議會代表團。他相信全面復會後一眾議員會為不同議題「把脈」，暑期休會所得的寶貴經驗將大派用場。

梁君彥今日(12日)在社交平台貼文，形容一些委員會「急市民所急」，其工作並沒有因休會而停下來，例如《2024年消防安全(建築物)(修訂)條例草案》關乎提升樓宇消防安全水平，並加強保障市民生命和財產。委員會於7月成立後，隨即在8、9月間召開多次會議，包括舉行公聽會。此外，《2024年船舶法例(燃料使用及雜項修訂)條例草案》委員會和《香港合資格環保專業人員學會條例草案》委員會亦於暑期開會，預計該兩項條例草案可於今個月內在立法會恢復二讀辯論。除了法案委員會，多個研究政策事宜的小組委員會均曾於暑期召開會議，跟進支援殘疾人士、人口政策等與民生相關的議題。

至於多個事務委員會就把握休會的空檔，往內地進行職務考察。他舉例指房屋、教育、交通和食物安全及環境衞生事務委員會，先後考察上海、南京、揚州、蘇州、杭州、珠海及深圳等7個內地城市。有關考察的項目廣泛，包括組裝合成建築的最新技術和生產流程、智慧交通管理、自動駕駛汽車的發展和應用、漁農業發展、食物安全監管和宣傳教育、城市和市容管理、愛國主義教育的推廣、產學研合作如何強化等。議會聯絡小組委員會則先後接待訪港的外國議會代表團，包括馬來西亞國會下議院金融及經濟特別委員會、印尼人民協商會議，以及愛沙尼亞國會愛沙尼亞-中國議會友好小組。

他表示下周三政府將發表新一份《施政報告》，而所有委員會亦將全面復會。相信議員到時為不同議題「把脈」時，必定會將暑期所獲得的寶貴經驗大派用場，積極向政府建言獻策。