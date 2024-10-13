邊境設接駁車直達碼頭　來港上船可加插本地遊

近年亞太地區爭相發展郵輪旅遊市場，競爭日趨激烈，港府在剛過去的十一假期中，試行了內地旅客經香港登上郵輪的旅遊模式，約有1,800名內地客自香園圍過關後，獲安排接駁車由邊境管制站至啟德郵輪碼頭。業界相信，受惠於本港與內地剛簽訂的CEPA服務貿易的修訂協議，未來或有更多內地旅客會來港參加郵輪遊，新形勢或有助更多船公司選擇香港作為母港，料業界亦會想方法吸引旅客多停留香港。

文化體育及旅遊局在社交平台分享，大型郵輪Costa Serena在港展開為期兩個月的季節性母港營運，有約1,800名內地旅客經香園圍過關，前往啟德郵輪碼頭登船，郵輪業界的接待工作亦由碼頭延伸至管制站。旅遊事務署亦特別支援業界與管制站各部門協調；旅發局與本地旅遊巴營運商合作，接送旅客從管制站直達郵輪碼頭，車程只需40分鐘。

今次郵輪遊的內地客不乏家庭出遊，他們指往香港登船的體驗良好，亦感覺十分方便。隨着修訂《（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）服務貿易協議》（CEPA）簽署，旅遊促進會總幹事崔定邦認為，本港應抓緊機遇，提供優惠吸引更多旅客在港上船，更多客人下能增加郵輪公司在港設母港的誘因，旅遊業界則可安排香港半天遊、本地遊行程，令香港不止中轉站，更成為旅客其中一個旅遊目的地，豐富行程，亦有利香港經濟。