蔡英文啟程訪歐8日　促持續深化台歐關係

蔡英文上周六（12日）啟程出發訪問歐洲，為期8日行程，展開卸任後首次外訪。蔡英文於深夜11時許在台灣桃園國際機場出發，期間未接受訪問。蔡英文周日（13日）凌晨在社交平台發文，指已啟程前往捷克等歐洲國家，向台灣在歐洲的朋友們，傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係。惟蔡英文辦公室對這次出訪十分低調，至今未公布詳細行程安排。

蔡英文周日發文宣布，在訪歐期間將到捷克首都布拉格參與「公元兩千論壇」（Forum 2000），並發表演講分享台灣的民主經驗，強調會結合在國際上理念相近夥伴的力量，共同面對世界嚴峻的挑戰。台媒亦曾報道指，蔡英文擬前往位於布魯塞爾的歐盟總部，及會見歐洲議會議員，也將訪問法國等。惟蔡英文辦公室均未回應證實，僅指相關行程都還在規劃中。台灣外交部早前亦表示，相關行程問題交由蔡英文辦公室回應。

英媒上周六報道，英國外交部曾要求台灣方面「延遲」蔡英文訪問英國，以免影響英國外交大臣林德偉（David Lammy）訪問中國大陸。蔡英文辦公室對此表示，對於來自各國的邀訪，將基於整體的規劃，安排出訪，相關的行程規劃都會在適當時間對外說明。