單車節家庭組親子踩出馬路　小朋友平日有「操車」無有怕

香港單車節今日(13日)清晨舉行，主辦單位預計逾36,000人參與。所謂「有辣有唔辣」，相較刺激的50公里、32公里公路項目，家庭組不失為一家大細親子享受騎行樂趣的好選擇。

黃先生與小朋友參與「家庭單車樂」活動，在尖東鬧市享受騎行的樂趣。黃小朋友指，是第一次踩公路，所以有「小小緊張」，不過平時都有踩開單車，「上一次由沙田踩到去大埔」，都對自己技術有信心。黃先生則指很喜歡踩單車，今次特意帶他參加活動，「踩馬路吖嘛，冇乜機會。」他他們一家居於將軍澳，不時會到單車館附近踩單車，所以都對小朋友有信心。

周先生亦與小朋友一同參加「家庭單車樂」，周先生指今年是第一次參加家庭樂活動，上年則參與了50公里活動，他表示今年為了陪小朋友參加「家庭單車樂」活動，放棄了參加50公里活動，「我驚唔夠力，所以同佢玩吓囉。」他又指參加活動，是希望可讓小朋友感受到在公路踩單車的樂趣，「最主要畀佢感受吓囉先，等佢大個啲嘅時候，咁可以同佢玩30公里嗰啲項目。」