市長罷免案投票今早開始　謝國樑現身投開票所

台灣基隆市長謝國樑罷免案投票於周日（13日）登場，自上午8時開始投票，並在下午4時結束。根據規定，同意罷免的票數需達7.77萬票才成立，同意票數未達要求則為否決，謝國樑到2026年任期結束前，任何人均不得再提罷免。

謝國樑周日清晨現身投開票所，受訪時表示自己前一晚睡得很好，心情感覺平靜也很平安，在投票前有先禱告。他亦與家人約好，稍後若有時間會聚一聚。基隆市選舉委員會表示，此次罷免票顏色為白色，投票人領罷免票後，應立即使用選舉委員會製備的圈選工具自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留。

中選會統計，基隆市選舉人人數超過31萬人，只要是台灣年滿20歲和設籍在基隆市超過4個月的市民，均可以參加投票。中選會日前已提醒，自周日凌晨零時開始禁止罷免案的相關宣傳，違者最高可罰200萬元新台幣（約49萬港元）。

此次罷樑行動由公民團體「山海公民拆樑行動」發起，罷免案領銜人戴璟安提出的罷免理由書中顯示，認為謝國樑選前多次於公開場所發表政見，但當選後並無落實，還不斷偷換概念，包括「青年公益電動機車」方案等。謝國樑又被指身為法學碩士卻知法犯法，曾深夜強闖基隆東岸商場；而市政僅憑其個人意欲，未經審慎規劃，包括提出「國門摩天輪」等。罷樑團體又怒斥謝國樑的市政滿意度調查是全台「吊車尾」，但一直未見改進；又忽視民意，不願與市民溝通等。