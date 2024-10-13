公屋住戶申報表打擊濫用　房屋署向45戶發收樓通知

為打擊濫用公屋，房屋署於4月2日向居住滿10年的公屋租戶派發「富戶政策」入息及資產申報表及「居住情況申報表」。房屋署署長羅淑佩今早(13日)在電台節目表示，目前已收回超過99%申報表，當中有45戶並無回覆或不上訴，署方已發出收樓通知書。

羅指出，上個財政年度，因打擊濫用公屋措施而收回的單位有約2,800個，連同主動交回、違反租約等原因而收回的公屋單位，合共有約15,500個。羅指，由於居屋持續推售，相信未來每年收回的公屋單位仍會處於高位。至於其他已申報個案，署方會與土地註冊處對照，核實住戶是否有私人住宅物業。

部分公共屋邨停車場被發現有不少名車停泊，羅淑佩透露，署方會着重調查在樓齡較新的屋邨，了解車主是否有隱瞞或虛報資產。打擊濫用公屋已成社會共識，署方若收到投訴和舉報，如個別公屋單位被人「租上租」，署方透過「放蛇」等方法調查後，成功收回單位。

簡約公屋方面，羅表示有聲音指選址地點不方便，基層遷入後亦要再適應環境。她曾到訪過渡房屋，住在劏房的小朋友較害羞，若搬入過渡房屋或簡約公屋，有較多空間，加上營運組織會舉辦活動，對小朋友在社交方面會更好。