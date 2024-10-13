放狗狠咬同事2名幼子　健身教練虐童案合共3人被捕

台灣新竹2名葉姓健身教練，涉凌虐同事一對分別6歲及4歲的兒女，上周三（9日）遭收押。檢警查扣他們手機分析，查出另一名鍾姓教練也涉案，發現3人將小姊弟綑綁載到野外吊樹上，然後放狗撕咬，以致小姊弟全身重創；檢方上周六（12日）依違反兒少法等罪聲押鍾男獲准。

上周日（6日）深夜，案中4歲男童因傷勢嚴重送醫，下體瘀血無法行走，院方驚覺有異立刻通報，檢警循線發現男童的6歲姊姊同樣遍體鱗傷，檢警掌握葉姓負責人與葉姓健身教練涉及凌虐，拘提兩人並查扣手機，原因疑是葉姓負責人與小姊弟母親有糾紛。檢警從手機中發現，葉男等人把小姊弟載到野外，以繩索綑綁吊樹上，然而放狗撕咬，嚇得小姊弟痛哭；葉男等人之後離去，任由小姊弟留在在漆黑的樹林中。

鍾男被捕時否認參與凌虐，稱惡行都是葉男兩人所為，但檢察官認為，鍾男有串滅證虞，決定聲請羈押禁見。外傳有第4名健身教練知情，但仍未到案。至於獨自撫養小姊弟的媽媽同為健身教練，在葉男旗下的健身房工作，雙方疑有糾紛，葉男因而以「照顧」小姊弟為由，控制小姊弟行動，小姊弟母親目前列關係人調查。

其中一名遭收押的葉姓負責人在健身圈頗有知名度，但過往曾捲入法律糾紛及負面新聞。虐童事件曝光後，網友發現葉姓負責人不僅開健身房，並在竹北開飲料店，紛紛給一星評論。有民眾氣憤難平，上周六晚到葉姓負責人的飲料店砸店，警方呼籲民眾務必冷靜。