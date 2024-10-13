業界冀烈酒稅減至20%　醫衞界控酒聯盟反對　減稅變相鼓勵飲酒

現時酒精濃度超過30%的烈酒，包括威士忌、伏特加及白蘭地等，需徵收100%從價稅。烈酒業界一直要求政府把烈酒稅減至20%，而酒吧界就希望全面撤銷烈酒稅，但醫療衞生界議員表明反對，指減低烈酒稅變相鼓勵飲酒，會造成公共健康問題，得不償失。 香港控酒聯盟召集人麥倩屏亦反對減稅，強調酒精是第一類致癌物，影響公共健康，不能妥協。

政府在本周三(16日)發表新一份《施政報告》，烈酒業界期望政府能降低烈酒稅。 國際烈酒及葡萄酒委員會主席謝蓓莉在一個電台節目上指出，相比鄰近地區如台灣、澳門及日本，香港的烈酒稅為全亞洲最高，導致香港在國際烈酒市場的競爭力下降。若能下調烈酒稅，她預計其公司能對烈酒產品減價20%，可刺激本地消費需求。

香港酒業總商會創會會長蘇又萍亦提及降低烈酒稅可促進烈酒的轉口、拍賣、品鑒等經濟活動。她指中國白酒企業正計劃出海，對方認為香港在物流和人脈等方面具備優勢，希望以香港作為基地，由本地酒商將白酒出口向馬來西亞、新加坡及泰國等海外市場。她指中國白酒市場規模高達8000億元人民幣，即使只有5%份額、即價值400億元人民幣的白酒經本港轉口，政府的烈酒稅稅收也相當可觀。

香港100%的烈酒稅增加酒商的成本，蘇指令內地酒商卻步。她提及8月有23間貴州白酒廠代表來港，他們對香港烈酒稅之高感到驚訝，指內地的烈酒入口關稅僅為5%。她又指貴州遵義市政府曾與她接洽，指本港若能下調烈酒稅至20%，會考慮在香港設立基地及辦事處，以經營香港及海外市場，甚至進一步在香港上市。

蘇指烈酒稅若下調，業界會設立白酒鑑定中心，並向拍賣行提供經鑑定的白酒拍賣，相信能增加本港烈酒拍賣市場的收益。但她表示，業界並不建議全面撤銷烈酒稅，認為入口烈酒時不能完全沒有監管

為了降低成本，香港酒吧業協會主席錢雋永促請當局全面撤銷烈酒稅。他指現時入貨成本佔酒吧支出近30%，烈酒及非烈酒各佔一半，以一間月均收入為30萬港元的酒吧為例，烈酒稅若能減至0，將有助業界每月節省2至3萬港元。

該協會早前向全港共400個酒吧經營者收集意見，70%指現時生意額較疫情前跌20至30%，另外30%受訪者更指生意額下跌超過30%。錢指有酒客流失向內地，希望撤銷烈酒稅後，酒吧可調低售價，以更高的性價比吸引市民及旅客在港消費。

醫療衞生界議員林哲玄就表明反對減免烈酒稅，指措施或會向社會釋放出鼓勵飲酒的訊息，或使本身不飲酒的人開始飲酒，又指減稅對提振本港經濟的成效不大，但會造成更多健康及社會問題，形容是得不償失。他認為減稅後酒類產品減價幅度很低，亦不會有遊客因烈酒減價而湧入香港；在高烈酒稅率下，本港烈酒銷量在過去數年已持續上升，看不出有需要減稅，又認為本港應想辦法壓抑銷量升幅。

林指減免烈酒稅可能令更多人患肝病，指芬蘭降低酒稅後，人均飲酒量上升，市民患肝病的比率出現雙位數的增幅。他續指本港有6.1%人口為乙型肝炎帶菌者，較世界的平均比率高，已引發很多肝臟問題，減稅後若導致更多人飲酒，將來本港恐怕會多一個源頭產生嚴重肝病，對醫療體系造成壓力，他認為政府不應該輕舉妄動。 他又指世界很多地方會針對所有酒類徵稅，但香港只針對烈酒徵稅，已經是相當寬容，促請當局以其他方法提振經濟。

香港控酒聯盟召集人麥倩屏在一個電台節目中表明反對減稅，除強調酒精是第一類致癌物，影響公共健康外，又關注年輕人對酒精飲品售價較為敏感，減稅後會令他們更多嘗試飲酒，容易上癮。

麥指世衞曾提出3個最具成本效益的控酒行動計劃，包括從酒精飲品價格入手、限制供應及加強宣傳和推廣，本港醫護界、學界等成立控酒聯盟倡議教育活動，希望政府帶頭制訂良好控酒政策，聯盟在每年《財政預算案》前都會提交意見，要求不要減烈酒稅，今年8月亦去信行政長官，提出反對減稅。

聯盟義務秘書程卓端表示，數據顯示每年全球因為飲酒而死亡的人數達到370萬，酒精可引致200多種疾病及損傷，亦影響心理健康，她關注減烈酒稅後加重醫療體系負擔。