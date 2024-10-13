警破特大跨境網絡賭博案　主謀回國自首

內媒上周六（12日）報道，重慶警方早前破獲一宗特大跨境網絡賭博案，歷經3年終於徹底摧毀該個大型跨境賭博犯罪集體，主要犯罪嫌疑人呂某從境外返回該市投案自首，至今79名主要涉案人員全部到案，並依法打擊處理逾3,900名上下游違法犯罪人員，阻斷年均外流資金近百億元（人民幣，下同）。

公共安全部2020年發現一條有關跨國網絡賭博平台的線索，交由重慶市公安局進一步查證。市公安局遂成立專案組，查明涉案賭博平台隸屬菲律賓一個賭博集團，該集團通過在中國境內投放廣告、發展代理人員返佣金等方式吸引人員參賭。專案組發現集團利用旗下7個網絡賭博平台，吸引賭客註冊成會員，對方在平台上充值的賭資最終經「地下錢莊」洗錢轉移至境外流入集團帳戶，集團年均儲值流水達100億元（約110億港元）以上。

專案組自2021年起，先後在全國超過30個省區市發起3批次集中收網抓捕，共逮捕逾70名核心涉案人員，超過3,700名代理人員，摧毀境內4,300餘處招賭和吸賭點位，凍結1.1萬餘名涉案帳戶，涉案金額超過3億元（約3.3億港元）。主要犯罪嫌疑人呂某一度藏匿境外，在警方極力通緝追捕下，隨後主動返回重慶自首，並主動交代犯罪事實，積極退贓物和配合警方關停全部涉案網絡賭博平台。