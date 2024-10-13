調查揭逾97%劏房沒裝獨立水電錶　有住戶多交2200元電費

劏房問題多多，住戶苦不堪言。有調查發現，逾97%劏房沒有安裝獨立水電錶，被逼承受高昂的水電費，其中一戶在今年5至8月期間一共多交高達2,200港元電費，更有超過85%業主無提供正本水電費單。團體建議強制劏房業主同租客簽訂標準書面租約，例明條例規管內容，保障雙方權益。

有關調查於今年8月至9月進行，訪問了149位中西區、觀塘區、九龍城區、荃灣區及南區基層劏房租戶。調查顯示，劏房住戶不但住得細，而且租金很昂貴。大部分受訪者租賃仍未有跟足劏房租管，包括沒有簽約、沒有打釐印以及沒有提供正本水電費單，亦有97.3%受訪者的劏房沒有安裝獨立水電錶，租戶被逼承受高昂的水電費，其中一戶在5至8月期間一共多交高達2,200元電費。

劏房戶吳女士居住於西區多年，其居住的劏房曾因電線短路而發生火警，幸好獲鄰居拍門提醒，才能及時逃生。她其後居住板間房及其他劏房，亦有遇到不同衞生問題，例如因需共用廚廁房，渠道容易淤塞情況。

另一劏房戶譚女士現居少於70呎劏房，簽約時業主拒絕打釐印，天花爆裂亦拒絕維修。她分享過往經歷，簽約時列明電費每度1.5港元，半年後業主將電費加至1.8港元，譚女士曾與業主理論，但被以重新裝修為由逼遷。取回按金時，業主指過去4個月電費加價到2.3港元，差不多扣除所有按金，只剩1,000港元。