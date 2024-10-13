南海I號展覽展出255項文物　將舉行4場主題講座

由港府、國家文物局和澳門政府合辦的「從灣區啟航：『南海I號』與海上絲綢之路」展覽展出255項展品，展期至明年2月12日，在尖沙咀香港文物探知館免費入場。當局指「南海I號」是迄今全球考古發現中保存最完整、體積最大、年代較早的遠洋商船，將會舉行4場主題的講座。

發展局局長甯漢豪今（13）日發表網誌，指展覽呈現宋代海上絲綢之路貿易的繁盛景象，扣連粵港澳地區於海上絲綢之路扮演的角色。古蹟辦總文物主任蕭麗娟指，「南海I號」載有大量外銷瓷器、手工藝製品和日常生活用品，以及眾多金銀銅貨幣，亦有大量被學者稱為「廣東罐」的醬釉陶罐。蕭麗娟又指該宋代商船1987年被發現，2007年考古人員將沉船整體打撈出水，現時船隻存放於陽江的廣東海上絲綢之路博物館作觀察和研究。

網誌指「南海I號」出土的文物數量龐大，接近18萬套，其中瓷器約佔16萬套；鐵器凝結物有124噸，是國家單個水下考古項目發掘數量之最，目前基本上可確定「南海I號」沉沒時間是在1183年或之後不久。網誌又指文物在數量、工藝和造型方面蘊藏豐富資料，是南宋時期的考古材料中罕見，研究人員推算「南海I號」貨船沿漫長的海岸線，自北向南，途經浙江、福建地區，最後在廣州港放洋出海。

今次展覽共展出255項展品，明年2月12日或之前免費入場，而今年11月至明年1月將舉行4場主題講座，嘉賓包括中國第一代水下考古專家、「南海Ⅰ號」考古發掘領隊崔勇；長沙銅官窰博物館館長瞿偉；前廣東省博物館館長、現任復旦大學研究員、博士生導師魏峻，以及北京大學考古文博學院秦大樹教授。