荃灣連辦兩天裸買生活節　市民自備容器購本地食品等

近年興起「裸買」的購物方式，即顧客自攜可重用器皿、環保袋等，購買「零包裝」的產品。「綠領行動」昨日及今日(12日及13日)一連兩天，在荃灣愉景新城舉行第三屆「裸買生活節」，市民可免費入場，市集開設本地食品雜貨、農產品、個人護理用品、衣服飾物，以及生活品味等。市民只需自備容器，便可即場購買所需產品，並按個人喜好或所需購買所需產品分量。

是次活動更設有環保論壇，包括低碳想創坊。資訊機密處理有限公司及喵坊(Mil Mill)行政總裁雷永雄分享，他們亦積極實踐循環經濟，回收紙包飲品盒，以至製成紙漿，並生產抹手紙等環保產品。雷又分享包裝物和回收過程中的碳排放數據，帶出減少包裝對減少碳排放的好處。最近該公司更推出「裸裝」產品，如洗碗球及洗衣球，其包裝可溶於水中，減少即棄包裝對環境的影響。

國際品牌DECATHLON香港區營運及可持續發展主管Ms. Amy Chat，分享可持續包裝的發展趨勢，指以其公司為例，大部分產品均使用可回收紙類包裝，他們支持減少包裝更好，更推動裸裝即裸買文化。他們銷售的波鞋更不提供紙盒，鼓勵客人直接購買後放進袋裏，減少廢棄物及碳排放。當貨品減少了包裝的費用後，公司可將資源投放於提高產品質量上。