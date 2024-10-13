甲亢與甲狀腺上眼無直接關係　出現重影眼凸眼乾等症狀須求醫

甲狀腺功能亢進患者可能會出現眼凸的症狀（即甲狀腺眼病），嚴重者更可能會失明。坊間一般認為甲亢是導致甲狀腺眼病的原因，香港眼科醫學院及香港眼科學會指，兩者其實沒有直接關係，5%至7%患者甲狀腺功能一直正常，高達30%甲亢患者甲狀腺功能復常後才出現眼部不適。組織提醒，甲狀腺失調患者一旦出現重影、視力改變等症狀，應及早求醫，把握最佳治療時機。

甲狀腺眼病俗稱「甲狀腺上眼」，患者會出現重影、眼凸、眼乾、眼瞼退縮等，除了影響眼睛功能及外觀，更可導致嚴重併發症，包括視神經受壓、繼發性青光眼、角膜損傷潰瘍，威脅視力等，甚至致盲。雖然甲狀腺眼病最常發生在甲亢患者身上，但其實兩者均是因免疫系統失調所致，免疫系統攻擊甲狀腺會引起甲亢，攻擊眼眶及眼部周圍組織則會導致甲狀腺眼病，因此非甲亢患者同樣有機會患甲狀腺眼病，30%至50%甲亢患者會同時患甲狀腺眼病，而20%至30%甲亢患者即使甲狀腺功能復常，甚至切除甲狀腺後，甲狀腺眼病才出現或轉差。

相比西方人或白人，亞裔或華人患者發炎症狀相對較不明顯，加上膚色較深、皮膚和結膜組織較厚、眼眶較小及扁平，較難察覺早期症狀，容易錯過早期治療的黃金時間，有本港研究指出，大部分本地早期中至重度甲狀腺眼病患者，出現所謂「冷表現」，即低（活躍）度漸進惡化型甲狀腺眼病，相關患者若接受磁力共振掃描，顯示眼外肌發炎或發大，則對靜脈類固醇注射、眼眶電療、免疫抑制劑聯合免疫治療反應良好。

約90歲的周先生，於2022年中確診甲亢，同年底病情穩定受控，但出現眼朦、眼淚水過多，重新配眼鏡後仍無改善，至去年中情況加劇，左眼更出現眼皮浮腫及重影，接受磁力共振檢查確診甲狀腺眼病，接受聯合免疫治療後病情開始受控，重影及乾眼症的情況亦有改善。

香港眼科醫學院及香港眼科學會指，坊間對甲狀腺眼病傳言誤解多，患者容易忽略症狀，因而延誤求診及治療，建議男性、50歲以上、吸煙或二手煙、壓力大、醫源性甲狀腺功能下降等甲狀腺眼病高危人士，需要多加留意自己眼睛健康，甲狀腺失調患者則應積極配合相關治療，並及早戒煙、緩解精神壓力，助減患甲狀腺眼病機會，一旦發現眼睛功能、外觀或視力改變，應及早求醫。