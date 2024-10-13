海軍陸戰隊與陸軍互毆釀1死3傷　士兵身中多刀亡

台灣屏東瑞光路一間卡拉OK店上周六（12日）凌晨爆發鬥毆事件，造成4人受傷送院，其中一名海軍陸戰隊洪姓士兵被捅至腸子流出，送院搶救不治身亡。當地警方循線逮捕3名涉案人員，其中一人為陸軍333旅士兵。海軍陸戰隊隨後回應稱，對洪姓士兵在休假期間被刺傷身亡，深表痛心與遺憾，相關部門已派幹部前往協助家屬辦理後續喪葬及撫卹事宜，並全力配合檢警調查釐清案情。

事發於瑞光路一間沒有招牌的鐵皮屋酒吧，當日凌晨發生酒客鬥毆事件，警方接報後抵達現場發現已無打架等情況，經詢問店家事發一幕，得悉傷者已先行入院治療。警方到醫院調查，發現一名男子傷重不治身亡，警員隨即封鎖案發現場採證。警方表示，20歲的洪姓死者與朋友一桌4人，與另一桌的林姓男子等3人並不相識，雙方疑似發生口角，繼而動武。

林男竟拿出預藏的刀械捅死洪男，前者同伴則徒手攻擊對方。雙方一路從店內打到店外，洪男跑到50米外的街上不支倒地。經醫生檢查發現，洪男的前胸、腹部、左臀部等多處遭刺傷，造成左側血胸、腹內出血，最終身亡。原來死者和林男及林男同伴均是軍人身分，警方錄口供後按傷害及殺人罪，移送林男等3人到屏東地檢署偵辦，並建議檢方聲請羈押。另參與聚眾鬥毆的涉案人員，警方將依妨害秩序罪移送調查。