立會秘書處加強職員培訓　首次在營地舉辦工作坊

不少議員及多個事務委員會都乘着立法會放「暑假」到各地考察。主席梁君彥強調是休會不休班，亦都包括秘書處，原來秘書處人力資源的部門在這段期間為職員舉辦兩個大型而密集的培訓周，超過1100人次參與。

梁君彥在社交平台貼文，指共10場工作坊，內容既着重議會專業知識和經驗的傳承分享，即包括如何處理法案及議員議案、如何支援議員進行職務考察，亦教授包括人工智能應用、構建網絡安全等新知識、新技能。此外，更有別開生面（如手機攝影技巧）、有益身心（如劍球競技）的體驗堂。

今年7月，秘書處優化了組織架構和人員編制。梁指新任秘書長衛碧瑤在今年的培訓周特別加強了「責任人」思維、團隊創建、領導及管理技能等元素，以鼓勵有潛質、有上進心的同事積極接受不同範疇工作的挑戰、學習多元技能，持續成長，成為熟悉議會整體運作且能與時並進的專業人才。

其中今年新增的團隊創建工作坊在新界某度假營地舉行，有近百名來自不同部門的同事參加。他們透過參與一整天的競技任務和挑戰，切身體會1+1大於2的合作精神和正向思維的重要性，有助增強他們的解難能力和工作韌力。

梁又指相信秘書處會更重視人力資源質素，識變、敢變，既會努力搶人才，亦會繼續加強培訓人才，務求為立法會和市民提供高