演唱會救港不是夢　最怕港官卸膊淪美斯翻版

港官經常將「盛事經濟」掛嘴邊，有議員狠批港府「甩手掌櫃」不肯上身，擔心英國樂隊Coldplay即將在啟德體育園開show，會重蹈美斯甩轆的覆轍，貽笑國際。今集《功夫茶》探討相關事件。該議員表示，啟德體育園只是「追落後」，而鄰近地區也不乏同等規模場館，呼籲港府急起直追，放棄在洪水橋規劃傳統寫字樓用地，而改為興建綜合娛樂園區。

議員田北辰在上集《功夫茶》曾批評港官「鼓吹盛事經濟，叫佢落水唔制」。而Coldplay即將在啟德體育園開show，田稱Coldplay從來未曾在港演唱，加上啟德體育園是一個全新的表演場地，很多人也有興趣知道香港一個可容納5萬多人的大型場地是如何厲害。但他指如到時交通配套跟不上，入場要花4小時、完場後又未能有效疏導觀眾，樂隊到最後不知弄出甚麼來，收了錢又出現糾紛。田直言，「如果做得好，香港將聲名大振，做得唔好以後唔使再搞啦。」

他又認為，如果由頭到尾由政府插手作通盤計劃，做好這事後，以後其他歌星也會有信心。他更認為可能有朝一日Taylar Swift也會來，凡影響旅客對香港印象者，其實最好由政府主辦。

政府分工混亂，連議員都搞不清是甚麼部門主導。田北辰稱，每次有無人機、煙花等的大型表演也搞不清楚，哪些是民政主導、哪些是文體旅主導，認為當局要好好監管，特別是影響旅遊形象的事。田指出，其實類似啟德體育園的設施很多地方也有，只不過香港以往沒有，現在才有罷了，形容只是追落後。

對於如何吸引旅客，田認為本港可以興建賽車場等基建，而是其他市場所沒有的。他又透露當年政府閉門會議的過程，於2017、2018年政府舉行會議，問欣澳要填海但不能住人，會有甚麼好計策。田提議搞賽車，並指曾在社交媒體略提，便引來過萬點讚，於是他知道「年輕人對(賽車)其實好有興趣」，更重要是這對整個產業鏈有很大影響。例如大學生研究風學力學、市場營銷等，涉及一個很大的產業鏈。他又認為一級方程式賽車是可持續，相信港府當年也曾跟F1接觸，但可能對方條件開得太高而作罷。

不過就算談得成，香港也沒有場地舉行。田笑言如以鬧市街道作賽道，市民亦不會答應。但廣州現在開始辦F1，為何香港爭取不到，坦言「我哋F1輸咗畀廣州，下次滑雪場輸畀深圳」。對於洪水橋有1,000萬呎商業樓宇用地，田北辰建議用來發展大型綜合娛樂中心，1,000萬呎的面積可用作滑雪場或其他用途亦可，是香港數十年來所沒有的用地。

田北辰又反問「依家絕大部分嘅官員，絕大部分嘅局長係『搵錢』抑或『使錢』?」。他認為，本港最需要就是有一班問責局長對經濟發展、對做生意及對市場運作有認識，才可以挽救香港。