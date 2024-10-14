減碳排欠透明度　環團促政府恒常披露

天氣愈來愈熱，極端天氣漸見頻繁，思匯政策研究所、大自然保護協會香港基金會及綠色和平等23個環保團體等趁《施政報告》發表前夕，向港府提交《氣候政策建議書》，促港府先在政府處所實施垃圾徵費及訂立全面落實的路線圖，又要求港府恒常披露減少碳排放的進展，以及追上國際減碳步伐，並加速能源轉型和加大綠色投資等，應對氣候危機。

《氣候政策建議書》提到本港廢物所產生的溫室氣體排放量於2022年佔整體約8%，如能源發電和交通運輸逐步減碳，而廢棄物排放量維持現時水平，則其排放比例將會增加。團體促港府加快於明年之前就膠樽、紙包飲品盒、汽車輪胎、鉛酸電池和電動車電池等產品實施生產者責任計劃，亦應先在今年底前在政府處所試行垃圾徵費，團體又指政府曾承諾多項減排減廢政策，部分仍未公布。

除推動能源轉型減緩氣候變化，保護自然生態系統亦是有效適應對氣候危機的重要手段。大自然保護協會香港環境保育副總監湯詠霖表示，政府應把基於自然的解決方案納入氣候政策和融入城市規劃和基建設計，以提升本港的氣候韌性。透過恢復陸地和海洋生態，本港能增強抵禦極端天氣的能力，還能保護生物多樣性，符合全球和國家保育目標。

思匯政策研究所項目主管譚芷菁提到，《香港氣候行動藍圖2050》雖已出台，但至今未有釐清和公布每項政策減排量，如何達致總減排量，亦沒有每年向公眾匯報減碳進度，公眾難得悉進度是否大幅落後。