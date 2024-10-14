暫緩垃圾徵費　規管屋苑妥善回收法例進展隻字不提

垃圾徵費在被批回收配套不足下「無限期暫緩」，原定今年4月開始立法程序的「規管住宅回收物的妥善收集和處理」法案無下文，當局在回覆東網時隻字不提該條法例進展，僅指《約章》反應積極等。環保團體稱約章「始終講個信字」，不遵從亦無後果。議員引述署方稱仍正草擬條例草案，另外當局擬增公屋廚餘桶至「一座一桶」。

港府去年《施政報告》提出在今年初「規管住宅回收物的妥善收集和處理」法案。根據政府提交立法會的議程，1月的版本列出上半年度會提交《廢物處置（修訂）條例草案》，規定大型屋苑和屋邨以及戶數較多的單幢住宅樓宇的物業管理公司和業主組織必須分類收集常見的可回收物，並交予下游回收商處理。不過，相關草案未有如期提交立法會，至7月提交議程更新本時更剔除該草案。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，環保署雖已推出《約章》，鼓勵及支援屋苑處理回收物，但始終沒有法律效力，屋苑自願參與或「簽咗唔做」會削約章效果。綠在區區回收量飆升除了積分計劃，更因大眾相信回收物最終能循環再造，反之他們對屋苑回收桶未必有信心，條例正好針對此點，確保回收物能「轉廢為寶」。當市民對回收桶重回信心，便能有助分流綠在區區，及偏遠地方的居民回收，以便未來落實垃圾徵費。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，垃圾徵費暫緩後，當局未有迫切性推出此法例，亦需時檢視「先行先試」出現的問題，但據悉署方仍草擬法例，並諮詢物管業界等，而約章的要求與條例相若，獨欠強制性，期望當局在一年內交代去向。

環保署回應時僅稱，6月推出獲約850個申請涵蓋約66萬戶，其中有235個屋苑已簽署。該署又指過去已在2,800個屋苑/住宅大廈提供約8,000套回收桶，覆蓋全港約80%人口。署方協助屋苑收集可回收物的「綠綠收」服務亦有超過900個屋苑/住宅大廈採用。