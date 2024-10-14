惡鄰製造噪音還出手打人　傷害罪成判刑4個月

台灣高雄一對蔡姓男子與王姓男子為鄰居關係，兩人近年經常為了王男製造噪音理論。王男於去年7月再度製造噪音，蔡男上門要求他停止，卻被王男以腳踹其腰部導致受傷。王男接受警訊時主張自己是身心障礙者，強調沒有動手。橋頭地院法官不採信，審理後依傷害罪，處王男徒刑4月。可易科罰金，可上訴。

蔡男說，他與王男在約5、6年前起就因為噪音而理論過，王男之前也曾經於3年前攻擊過他，且王男還在半夜敲他家的牆壁製造噪音，因為是集合住宅，所以相當困擾。之前也有其他鄰居報警，指王男製造噪音。這是王男第3次攻擊蔡男，蔡男表示，第2次攻擊是幾年前他外出回家，王男突然拿棍子攻擊他，當時他就對王男提出傷害告訴，後來到區公所和解，蔡男賠償3萬元新台幣（約7,251港元）醫藥費。這次，蔡男又敲打牆壁，蔡男去按門鈴，王男開門後就突然踢他，且踹地很大力，讓他因此受傷倒地。

王男辯稱，他是身心障礙者，並無能力踢倒王男，他也沒有攻擊王男，是王男自己跌倒而翻滾到馬路上。法官依據蔡男提出的醫院驗傷單以及報警紀錄，台南市立醫院診斷證明書記載傷勢為腰部及背部鈍挫傷、左側上肢、下肢擦挫傷及鈍挫傷。證明王姓男子確實攻擊蔡男，且在此之前王男就有攻擊蔡男的紀錄可循。因此，王男說蔡男的傷勢是自行摔倒所致不足採信。法官審理後依傷害罪，處王男徒刑。